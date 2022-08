24.Aug.2022









Programmiersprache: AmiBlitz 3.9.5

Ende März wurde die neue Hauptversion 3.9.0 der Programmiersprache AmiBlitz veröffentlicht. Heute wurde mit der Version 3.9.5 ein fünftes Update mit Fehlerbehebungen und kleineren Verbesserungen veröffentlicht. Änderungen: fixed: some Requesters where shown on WB instead of IDEs own screen

fixed: library "ab3pft.library" was tried to open before dynamic assignment was done

fixed: deleting a line could crash PED

fixed: minor display bug when updating line numbers

fixed a cursordisplay bug when jumping to top or bottom of source

improved: handling of double-click mouse event

improved: requester showing compile errors

changed: display color of line numbers

fixed display problem on AmigaOS1.3: Error text of debugger was not readable as the text was drawn as white text on white backgroud

added to repository: disassembled rundebuglib, inputoutputlib, runerrlib (dr)



