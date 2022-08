25.Aug.2022









Motorola68k-Emulation: WiFi-Entwicklung für Emu68 vorerst gestoppt

Der Entwickler Michal Schulz liefert auf seiner Patreon-Seite regelmäßig Hintergrundinformationen und Statusupdates zu seiner Motorola68K-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur.



Anfang Mai hatte der Entwickler angekündigt, sich dem Schreiben eines WiFi-Treibers zu widmen. In einem Blogeintrag von vor zwei Tagen, berichtet er nun, dass die Entwicklung vorerst stoppen musste. Lesen Sie seinen Eintrag in deutscher Übersetzung:



"Ich steckte fest. Buchstäblich. Die Fortschritte beim Wi-Fi-Treiber verlangsamten sich in den letzten Wochen bis zu einem völligen Stillstand, bei dem ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Lassen Sie mich ein wenig darüber schreiben.



Der Raspberry Pi verwendet mehrere verschiedene Chipsätze von Cypress, um Wi-Fi und (letztlich) Bluetooth zu ermöglichen. Diese Chips bestehen aus einem winzigen ARM-Kern, der auf der einen Seite mit einer Funkschnittstelle und auf der anderen Seite mit einer Kommunikationsschnittstelle zum Host verbunden ist, die als Funktionen einer SDIO-Schnittstelle realisiert ist. Anschließend verfügt das Wi-Fi-Modul über einige zusätzliche Signale, die als Taktgeber oder Wi-Fi/Bluetooth-Aktivierungs-/Deaktivierungsschalter verwendet werden. So weit, so gut. Wo liegt also das Problem?



Wie immer liegt das Problem in der mangelnden Dokumentation. Das Cypress-Modul ist kaum dokumentiert, zumindest nicht in den frei verfügbaren Dokumenten. Daher weiß ich eigentlich nicht, wie man es richtig ansteuert. Außerdem weiß ich nicht, ob es softwareseitig Unterschiede zwischen den verschiedenen Cypress-Modulen gibt, die auf dem pi3, pi zero 2 und so weiter verwendet werden. Sicher, ich kann in den Quellen von z.B. Linux stöbern, wo es einen voll funktionsfähigen Code für Wi-Fi auf dem Raspberry gibt. Aber es ist nicht immer sinnvoll, sich durch den Quellcode anderer zu wühlen, ganz zu schweigen von den Unterschieden bei der Lizenzierung. Es gibt einige Open-Source-Projekte wie z.B. zerowi, die eine ganze Menge funktionierenden Code mit sehr liberaler Lizenzierung bereitstellen, aber dieses Projekt konzentriert sich auf den Raspi Zero und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für mich geeignet ist, weil, Sie ahnen es, die Dokumentation fehlt.



Wie weit bin ich also gekommen? Die Grundinitialisierung von SDIO funktioniert einwandfrei. Ich kann die grundlegenden SDIO-Funktionen initialisieren, die für die Kommunikation mit dem Wi-Fi-Chip verwendet werden. Ich habe erfolgreich die Firmware für den ARM-Cup hochgeladen und den Arm-Core erfolgreich umplatziert. Ich bin sogar so weit gegangen, dass der nächste Schritt das Booten des Arms sein sollte, gefolgt von einer vollständigen Kommunikation mit Wi-Fi. Fast. Aus irgendeinem Grund läuft die Uhr des Arms nicht an, zumindest habe ich das aus undokumentierten Registern verstanden. Ohne laufenden CPU-Takt wird der Arm von Wi-Fi nicht starten.



Ich gebe nicht auf, ganz im Gegenteil! Aber für den Moment werde ich es tun. Kurze Pause von Wi-Fi und ich werde etwas anderes tun. Andernfalls werde ich völlig blockiert vor dem Bildschirm sitzen, ohne irgendeinen sperrigen Code zu schreiben. Ich werde wieder zu Wi-Fi zurückkehren, sobald ich meinen Verstand zurückgesetzt habe :)



Übrigens, wenn jemand von euch eine Idee hat, wie man an die notwendige Dokumentation kommt, lasst es mich bitte wissen. Falls nötig, kann ich jede NDA unterschreiben, vorausgesetzt, sie erlaubt mir, einen Open-Source-Wi-Fi-Treiber zu entwickeln (mit verschleierten Registernamen, falls gewünscht). Für jede Hilfe bin ich dankbar." (dr)



[Meldung: 25. Aug. 2022, 06:38] [Kommentare: 2 - 25. Aug. 2022, 09:48]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]