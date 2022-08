27.Aug.2022

Buch: "From Vultures to Vampires" Band 3 angekündigt

In einer Videobotschaft hat der ehemaligen Commodore-UK-Manager David Pleasance angekündigt, das ursprünglich auf zwei Bände aufgeteilte Buch "From Vultures to Vampires" (amiga-news.de berichtete) um einen dritten Band zu erweitern.



Wie er erläutert, hätten Sie "recherchiert und recherchiert und recherchiert" und dabei viel mehr Material zusammengetragen, als sie sich es je vorgestellt hätten. Circa 550 Seiten an Informationen wären zusammengekommen für die Jahre von 2005 bis heute. Da sie davon ausgehen, dass die Leser nicht nur die halbe Geschichte lesen wollen, wäre es das Beste, einen dritten Band aufzulegen, auch wenn es für alle zusätzliche Kosten bedeuten würde. Band 2 würde nun mit um die 300 Seiten gedruckt werden.



Wie David weiter erklärt, hätte er sich "schuldig gefühlt" und mochte die Idee gar nicht, das Projekt auf zwei Bände aufteilen zu müssen, da so auf die Käufer zusätzliche Kosten kommen würden. Um den Käufern für ihre Unterstützung zu danken, wurde dieser zweite Band für die Hälfte des Preises des ersten Bandes, letztlich 17,50 Britische Pfund (GBP), angeboten. Aufgrund der Preissteigerung könne er dies aber für den dritten Band zwar nicht tun, aber zumindest noch einen geringeren Preis als Band 1 anbieten: 26 GBP (rund 31 Euro). Mit Verpackung und Porto entstehen folgende Gesamtkosten: UK: 33.00 GBP (39 Euro)

EU: 36.00 GBP (42,40 Euro)

Weltweit: 39.00 (46 Euro) Bestellungen und Bezahlung per PayPal können direkt über seine Mail-Adresse erfolgen. (dr)



