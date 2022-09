Veranstaltung: Abstimmung über den Community Award der Amiga37

Am 15./16. Oktober findet in Mönchengladbach die Amiga37 statt (amiga-news.de berichtete). Im Rahmen dieser Veranstaltung kann unter dem Titellink nun auch über die Preisempfänger des "Community Award" abgestimmt werden. Hierfür ist eine Registrierung über die E-Mail-Adresse erforderlich (soweit nicht zum Eintrittskartenerwerb ohnehin bereits erfolgt).



Zur Auswahl stehen: 10MARC

AgedCode

AgentSmith

Alf24de & Transi

AmigaBill

Amiga Future Team

AmigaOS3.2 Developer Team

Andreas Magerl

Anthony & Nicola Caulfield

Arne von Boehn

Bartman

bebbo

ChuckyGang

Dennis Pauler

DigitalKeeper

DJCook

Edgar Schwan

ElrondMcBong

Frank H aus L

halbvier

hese

Hoffman

Jamie Morgan

John Girvin

juen

kas1e

Kefir

Kevin Saunders

Marvin Droogsma

Matthias Münch

mattymuc

Matze

McGeezer

Michal Schulz

midwan

mntmn

Muzza

NovaCoder

Oliver Roberts

Paulee Alex Bow

Paul Kitching

phx

PiStorm

Pitt Rock

spieleschreiber

Steve Jones

TerribleFire

The AmigaGuru

thorfdbg

Tigerskunk

Toni Wilen

trixie

Virgill

walkero (snx)



[Meldung: 07. Sep. 2022, 14:48] [Kommentare: 0]

