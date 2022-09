22.Sep.2022









Inoffizieller Nachfolger: "It Returned From The Desert" für Windows

Tim Rachors "It returned from the desert" (YouTube-Video des frühen Prototypen) soll ein inoffizieller Nachfolger des Amiga-Spiels It came from the desert sein und für Windows, bei entsprechender Nachfrage vielleicht auch für Linux und ggf. Android erscheinen.



Das Spiel wird in Unity geschrieben und soll dabei keine Fortsetzung oder Remake sein, sondern ein eigenständiges Spiel. Das Gameplay soll ein wenig modernisiert werden, weniger Sackgassen bieten, dadurch zähes Trial&Error vermeidend. Und das Kampf-Minispiel soll durch einen taktischen, rundenbasierten Kampf ersetzt werden - unter Beibehaltung der großartigen Atmosphäre und der spannenden Geschichte des Originals. Wie Tim uns schreibt, habe er endlose Stunden damit verbracht, als Kind bei einem Freund zu sitzen und dieses Spiel zu genießen. Schon damals haben ihn aber die vielen Sackgassen frustriert, weswegen er es mit seinem Spiel besser machen wollte: einsteigerfreundlicher beziehungsweise fairer.



Ziel sei es, das Spiel noch im Laufe dieses Jahres fertigzustellen. Und sollte jemand einen Weg finden, das fertige Spiel auf den Amiga zu portieren, werde er bei entsprechender Einhaltung der Qualität auch gerne seine Erlaubnis dafür erteilen. Selbst habe er da aber weder das Know-how, noch die Zeit. (dr)



