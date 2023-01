AmigaOS 4: Steuerung von Anwendungen auf Remote-PCs mit Arexx-Skripten

In einem aktuellen Blog-Eintrag berichtet Andy Broad (unter anderem Grafikprogramm SketchBlock) über sein aktuelles, momentan noch "NetRexx" genanntes Projekt, mit der man Arexx-Skripte schreiben kann, um Anwendungen auf Remote-Computern zu steuern (YouTube-Video).



Er schreibt dazu: "Das Protokoll ist inspiriert von webdav / http, hält sich aber nicht strikt daran halten, sondern übernimmt die nützlichen Teile auf pragmatische Weise.

Die eigentliche Verbindung kann durch TLS mit impliziten und expliziten Modi (ähnlich wie ftps/ftpes) geschützt werden. Der Zugang über diese Verbindung ist passwortgeschützt. Dann kann der Bereich der gemeinsam nutzbaren Anwendungsports durch die Konfigurationsdatei des Servers gesteuert werden.



Es wird ein Server-Client-Modell verwendet, bei dem der Server (NRServer) eingehende Anfragen sammelt und sie an die ARexx-Ports der Anwendungen weiterleitet und die Ergebnisse im Body der http-Antwort zurückgibt. Das Setzen lokaler ARexx-Variablen wird unterstützt (analog zu SetRexxVarFromMsg()), was die Verwendung von Stammvariablen für die Übergabe und den Abruf von Daten ermöglicht, allerdings kann die Netzwerklatenz dies zu einer weniger effizienten Wahl machen.



Derzeit gibt es zwei Client-Implmentierungen, einen "nativen Client" (NRClient) und ein Python-Modul (netrexx), das eine API bietet, die dem AmigaOS arexx Python-Modul sehr ähnlich ist, dieses Modul ist sowohl mit Python 2.5 als auch mit Python 3 kompatibel. (dr)



[Meldung: 03. Jan. 2023, 16:36] [Kommentare: 0]

