David Pleasance, Autor des Buches "Commodore - The Inside Story" wendet sich via Twitter an die Vorbesteller der deutschen Ausgabe seines Werkes, insbesondere an diejenigen der gebundenen Ausgabe.



Aufgrund von E-Mail-Verlusten bittet er um die Übermittlung der aktuellen Lieferanschrift für die Zusendung der gedruckten Version an amiga@lookbehindyou.de mit dem Betreff: "INSIDE STORY GERMAN VERSION". Besteller der E-Book-Fassung hingegen melden sich mit ihrer aktuellen E-Mail-Adresse über info@cbmamiga.com mit dem Betreff: "COMMODORE INSIDE STORY GERMAN VERSION EBOOK".



Im Wortlaut heißt es:



EINE BITTE AN ALLE DEUTSCHSPRACHIGEN COMMODORE/AMIGA-FANS, DIE DIE DEUTSCHE VERSION MEINES BUCHES "COMMODORE THE INSIDE STORY" ALS GEBUNDENES BUCH BESTELLT HABEN:



Wie einige von euch wissen, hatte ich im Juli und August letzten Jahres eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die sogar zu einem Krankenhausaufenthalt und einer (kleinen) Operatien führte.



Dies hatte zur Folge, dass ich fast drei Monate lang nicht produktiv war und daher leider den Drucktermin zu Weihnachten verpasst habe. Wie ihr sicher ahnt, ist das die Zeit des Jahres, in der alle Autoren und Verleger ihre Bücher auf den Markt bringen wollen - in der Zeit des Schenkens.



In den nächsten Tagen werde ich drei Kostenvoranschläge für den Druck der deutschen Ausgabe von Commodore - The Inside Story erhalten, die nicht nur die aktuellen Druckkosten angeben, sondern auch einen ungefähren Termin für den Erhalt des fertigen Produkts.



Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich von einer Verfügbarkeit der Bücher Ende März aus.



Zusätzlich zu dieser "Herausforderung" erlebte ich leider auch einen administrativen Alptraum, als mein E-Mail-Provider Godaddy in seiner unerschöpflichen Weisheit (und einer gewissen Gier) beschloss, seinen Kunden nicht mehr die "kostenlose" E-Mail zur Verfügung zu stellen, die bei der Registrierung unseres Domänennamens inbegriffen war.



Stattdessen bestand man darauf, jeden zur Verwendung von Microsoft Outlook zu zwingen - was natürlich eine monatliche Gebühr nach sich zieht.



Leider ist in meinem Fall, als Godaddy den Transfer von ihrem System zu Microsoft durchführte, ein großer Teil meiner Daten verschwunden - Hunderte von E-Mails lösten sich im Äther auf, um nie wiedergesehen zu werden, und was noch schlimmer ist: Keine der beiden Firmen will die Verantwortung für dieses Desaster übernehmen.



Warum erzähle ich euch das alles? Der Grund ist, dass ich sicherstellen möchte, eure aktuelle Lieferadresse zu kennen, um euch euer Exemplar von Commodore - The Inside Story in deutscher Übersetzung korrekt zustellen zu können.



Mir ist bewusst, dass aufgrund der Verzögerung beim Druck dieser Ausgabe einige von euch in der Zwischenzeit ohnehin ihre Adresse geändert haben.



Da alle deutschen Exemplare dieses Buches von Deutschland aus versendet werden, um Zollprobleme zu vermeiden, bitte ich jeden von euch, eine E-Mail mit eurer vollständigen Postanschrift für die Lieferung an amiga@lookbehindyou.de zu senden. Bitte kennzeichnet eure E-Mail mit dem Betreff INSIDE STORY GERMAN VERSION.



Wer jedoch die E-BOOK-Version bestellt hat, bekommt sie von uns aus Großbritannien zugeschickt - also sendet bitte eine E-Mail mit dem Betreff COMMODORE INSIDE STORY GERMAN VERSION EBOOK an info@cbmamiga.com. (snx)



