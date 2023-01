20.Jan.2023









PiStorm32-lite: JLCPCB-Lötprobleme

Seit rund drei Wochen sind die Bauanleitungen und Dokumentationsunterlagen für den PiStorm32-lite verfügbar (amiga-news.de berichtete). Nachdem sich daraufhin hatten sich viele Interessierte die benötigten Teile bei JLCPCB bestellt. Beim Zusammenbau kam es dann teilweise zu Problemen, die Andrew 'LinuxJedi' Hutchings nun in seinem neuesten Blogeintrag verständlich zusammenfasst:



Offensichtlich waren die Löcher in der Unterseite der Platinen mit Metallkugeln gefüllt. Vor allem bei Bestellungen über den Economy-Service von JLCPCB sei dies der Fall gewesen. Grundsätzlich könne man das Problem beheben, indem man die Kugeln von oben mit einem Stift heraussticht.

Es wurde schnell herausgefunden, dass es sich bei dem Problem um überschüssige Lötpaste handelte, die während des Reflow-Prozesses in die Löcher gelangte. In einigen wenigen Fällen drang aber sogar das Lötzinn in das Metall des Steckers ein. Auf die genauen Gründe dafür geht der Entwickler im weiteren Verlauf seiner Erläuterungen detailliert ein. (dr)



[Meldung: 20. Jan. 2023, 21:10] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]