11.Feb.2023









Rundenbasierte Strategie: Intro-Update für "Settle the World"

Christian 'TheoTheoderich' Wiegel hat für sein rundenbasiertes Aufbau- und Handelsspiel "Settle the World" - s. ausführliche Vorstellung bei amiga-news.de - ein Intro-Update veröffentlicht, das mittels einer Bilder-Slideshow am Anfang des Spiels die Hintergrundgeschichte erzählt (YouTube-Video).



Im Vergleich zur Version von Anfang Dezember (amiga-news.de berichtete) gibt es darüberhinaus eine Vielzahl von Verbesserungen, die "Settle the World" noch runder und spielbarer machen: Pioniere können auf Hügeln oder Bergen Bergwerke errichten, um die Ausbeute an Eisen zu steigern

In den Städte kann man sich ab einer bestimmten Einwohnerzahl genau anzeigen lassen, welche Bedürfnisse erfüllt sein müssen, damit die Einwohner in die nächste Klasse aufsteigen (da ist sehr viel Zeit und Arbeit reingeflossen)

Es gibt nun Master-Carpenters, um das bauen von Gebäuden zu beschleunigen

Zwischenbilder bei besonderen Ereignissen

mehr kleinere Animationen, vor allem auf dem Wasser (ab CPU >= 68030)

Städte haben nun einen eigenen Sichtradius

Pferde vermehren sich in Städten schneller

...und viele Kleinigkeiten mehr Somit ist es nun viel einfacher, eine große Stadt der Arbeiterklasse zu erreichen und für den Spieler leichter verständlich, was dazu benötigt wird. Wie uns der Entwickler schreibt, gibt es immer noch keine Ureinwohner oder Computer-Gegner, aber einige Arbeiten in diese Richtung seien mit diesem Update schon in die Wege geleitet worden.

Eine Schnellstartanleitung im PDF-Format sollte zudem den Einstieg in das Spiel nochmals vereinfachen.



"Settle the World" ist in erster Linie als ein Duell zwischen menschlichen Gegner gedacht, lässt sich jedoch auch alleine spielen. Das Spiel benötigt 1 Megabyte Chip- und 4 Megabyte Fast-RAM, eine Festplatte und mindestens einen 68020-Prozessor. (dr)



[Meldung: 11. Feb. 2023, 06:43] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]