26.Mär.2023









Tutorial: Installationsanleitung für AmigaOS 4.1 unter QEMU 8

QEMU ist ein Open-Source Computeremulator und -virtualisierer. QEMU ist in der Lage, einen kompletten Computer in Software zu emulieren, ohne dass Hardware-Virtualisierung unterstützt werden muss. So ist es auch möglich, Amiga-Betriebssysteme wie AROS, AmigaOS oder MorphOS auf QEMU zu emulieren. Diese Unterstützung wird vom QEMU-Entwickler Zoltan Balaton bereitgestellt, der auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite jede Menge Tipps und Infos gibt. Amiga-News.de hatte sich Mitte 2021 im Zuge des Artikels "Exkurs zur Nutzung von Amiga-Betriebssystemen auf nicht-nativer Hardware" die Installation von MorphOS unter QEMU 6 angesehen.



Vor kurzem wurde der erste Freigabe-Kandidat von QEMU 8 veröffentlicht. Was hat sich aus Amiga-Sicht wichtiges geändert: via-ac97: Grundlegende Implementierung der Audiowiedergabe über VIA-Southbridge-Chip (erstmals ist es möglich, die Soundunterstützung des via-ac97 direkt unter der Pegasos-2-Emulation nutzen zu können)

sm501: Weitere 2D-Rasteroperationen implementiert (einfache Implementierung für zwei Rasteroperationen hinzugefügt, die von AmigaOS 4.1 verwendet werden, um Grafikprobleme bei einigen Programmen wie z.B. IBrowse zu beheben)

Fix PCI interrupt routing: Behebung von PCI-Interrupts innerhalb der Pegasos-2-Emulation unter Linux, MorphOS und AmigaOS. Dies macht es jetzt erstmals möglich, die Netzwerkunterstützung über den RTL8139-Treiber unter AmigaOS 4.1 aktivieren und benutzen zu können Unser Leser Rene Engel hat in Zusammenarbeit mit Zoltan Balaton eine Installationsanleitung für AmigaOS 4.1 unter QEMU 8 erstellt, die er freundlicherweise für eine Veröffentlichung zur Verfügung stellt und die im Laufe der Zeit verfeinert und angepasst werden soll:



1. Vorbereitungen



1.1 Was wird benötigt AmigaOS 4.1 Pegasos-2-Version (erhältlich z.B. bei Alinea Computer) Die CD muss in Form einer ISO-Datei vorliegen, was zum Beispiel unter Windows mit dem kostenlosen Tool ImgBurn einfach gelingt.

Benötigt werden außerdem AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2 und AmigaOS 4.1 Update 3, das man nach der Registrierung und nach der Eingabe des mitgelieferten CD-Keys kostenlos von der Hyperion Entertainment Webseite herunterladen kann. Da Besitzer der AmigaOS 4.1 Final Edition keinen Zugriff mehr auf das AmigaOS 4.1 Update 3 haben, müsste man sich einen anderen Weg suchen, um an die benötigten Dateien zu kommen. Alternativ könnte man zusätzlich auch noch die AmigaOS 4.1 Sam460-Version käuflich erwerben: diese enthält ebenfalls die Dateien.

QEMU 8: dort gibt es aktuell noch keine fertigen Builds (müssen selbst kompiliert werden) Windows-Executables werden aber auf Emulation.com zur Verfügung gestellt Executables für Intel-Macs stehen ebenso auf Emulation.com zur Verfügung gestellt

Unter macOS sollte vorher der Paketmanager Homebrew und Xcode installiert werden, wie in diesem Artikel beschrieben. Über das Terminal kann man dann QEMU wie folgt installieren:



brew install Qemu



Bis fertige Builds für macOS mit Apple-Chips zur Verfügung stehen, ist es nötig, den Source Code selber zu kompilieren. Mit Erscheinen der finalen Version von QEMU 8 wird auch Homebrew seine Pakete auf die neue Version 8.0 angepasst haben. Derzeit lassen sich dort alle Versionen bis einschließlich Qemu 7.2 abrufen und installieren.

Flash Update für Pegasos 2 Von der bplan-Homepage die Datei "up050404" herunterladen. Die Datei "extract_rom_from_updater" (direkter Download) ist auf der Qmiga-Projektseite verfügbar und wird benötigt, um daraus ein Pegasos2.rom extrahieren zu können. Dort ist auch beschrieben, wie der "updater" zu benutzen ist. einen Entpacker, der LHA-gepackte Dateien entpacken kann wie z.B. 7-zip. Für Linux und macOS gibt es ähnliche Tools, die das bewerkstelligen können. das Freeware Programm UltraISO (Windows), ein Tool, das ISO-Dateien öffnen und bearbeiten kann. Auch für Linux und macOS gibt es ähnliche Tools, die das bewerkstelligen können. 1.2. Erstellen eines QEMU-Festplattenimages



Über die Konsole/Shell/Terminal unter Windows/Linux/Mac:



Qemu-img create –f raw hd.img 2G



2G steht hier für 2 Gigabyte Festplattengröße und kann individuell angepasst werden, je nachdem, wie groß die virtuelle Festplatte werden soll. Für den Anfang empfehle ich nicht höher als 2GB zu gehen. Wichtig: für die Erstellung des hd.img muss man sich dabei im QEMU-Verzeichnis befinden.



1.3 Anpassung des Installationsmediums



Bevor wir mit der Pegasos-2-Emulation unter QEMU booten können, muss das Installationsmedium angepasst werden. Als erstes solltet ihr die Archive "AmigaOS 4.1 Final Edition Update 2" und "AmigaOS 4.1 Update 3" entpacken und im entpackten Ordner nach der Datei "PCIGraphics.card" im Ordner Content/Kickstart bzw. nach der Datei "siliconmotion502.chip" im Ordner Files_Sam460ex/Kickstart suchen.



Die Dateien "siliconmotion502.chip" und "PCIGraphics.card" kopiert ihr jetzt auf eure AmigaOS 4.1 FE Pegasos2InstallCD.ISO mit Hilfe von UltraIso in das Verzeichnis /System/Kickstart. Anschließend müsst ihr nur noch die Datei "Kicklayout" in den Ordnern Kickstart und /System/Kickstart mit einem TextEditor öffnen und folgende Zeile ohne "" hinzufügen: für das Kicklayout im Kickstart-Verzeichnis: "MODULESystem/Kickstart/siliconmotion502.chip"

für das Kicklayout in System/Kickstart-Verzeichnis: "MODULE Kickstart/siliconmotion502.chip" Speichert die Änderungen unter UltraIso ab. Der Bootloader sollte von den Veränderungen nicht betroffen werden und die Pegasos2InstallCD.ISO sollte immer noch Bootbar sein.



2. Booten von QEMU



Es handelt sich hier um eine reine Grundbefehlszeile, um von der Pegasos2InstallCD.ISO unter QEMU booten zu können. Die Pfade zum pegasos2.rom, hd.img und auch zum Pegasos2InstallCD.iso müssen dementsprechend angepasst werden. Stellt sicher, dass ihr euch im QEMU-Verzeichnis befindet und tippt folgende Befehlszeile ein:



qemu-system-ppc -L pc-bios -M pegasos2 /

-bios /pfad/zum/pegasos2.rom / -vga none / -device sm501 /

-drive if=none,id=cd,file=/pfad/zum/Pegasos2InstallCD-53.54.iso,format=raw /

-device ide-cd,drive=cd,bus=ide.1 /

-drive if=none,id=hd,file=/pfad/zu/eure/hd.img,format=raw /

-device ide-hd,drive=hd,bus=ide.0 /

-device rtl8139,netdev=net0 /

-netdev user,id=net0 /

-rtc base=localtime / -serial stdio



Unter MacOs ist die Zeile -display cocoa oder -display sdl zusätzlich mit anzugeben da sonst kein Fenster geöffnet wird. Wenn alles geklappt hat begrüßt euch Qemu mit der Pegasos2 SmartFirmware.





Hier gebt ihr jetzt einfach folgenden Befehl ein:



boot cd amigaboot.of



Die SmartFirmware sollte jetzt AmigaOS 4.1 booten. Die Installation von AmigaOS 4.1 läuft dann wie gewöhnlich ab: Festplatte partitionieren, Bootloader installieren etc.

Wichtig: AmigaOS 4.1 FE lässt sich derzeit nur auf FFS-formatierten, virtuellen Festplatten installieren und booten. Partitionen mit dem Filesystem SFS werden nicht angemeldet unter AmigaOS 4.1 für Pegasos 2 (das Problem wird bereits untersucht). Eine bebilderte pdf-Anleitung findet man auf den Seiten von Amedia Computer France.



Nach der Installation auf eurer virtuellen Festplatte und nach Auswurf der Installations-CD (ISO) genügt der Befehl



boot hd:0 amigaboot.of



unter der SmartFirmware, um von eure virtuelle Festplatte zu booten:





Aus irgendeinem Grund, der bisher noch nicht bekannt ist, startet der erste Bootvorgang nach der Installation in Pal-LowRes-Modus und es kommt zu fehlerhaften Bilddarstellung. Das Problem lässt sich aber leicht beheben, indem man einfach System/Prefs/Screenmode aufruft und dort einen 16 Bit-Bildschirm auswählt.







3. Fazit



Ich bin unglaublich positiv überrascht, wie schnell das ganze läuft und dazu auch noch 2D-beschleunigt. So etwas kannte ich von anderen Emulatoren vorher noch nicht. Es läuft noch nicht alles perfekt, aber immerhin lassen sich die alltäglichen Dinge bereits unter AmigaOS 4.1 benutzen. Auf 16 Bit ist die Bildschirmauflösung auf 1440x900 beschränkt und es gibt keine 3D-Beschleunigung. In diesem YouTube-Video zeige ich die generelle Benutzbarkeit der Workbench unter der Pegasos-2-Emulation: mp3-Dateien abspielen, Multitasking, Ladezeiten und Darstellung von Ordnern mit vielen Dateien etc.



Der größte Dank gilt BALATON Zoltan der das ganze für uns und in seiner Freizeit programmiert hat. Ohne ihn wäre das nie möglich gewesen! Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen! Solltet ihr an irgendeiner Stelle nicht weiter kommen, so schreibt einen Kommentar und schaut direkt ins Forum hier auf Amiga-News und stellt eure Fragen.



Getestet wurde dies ausführlich unter macOS 13.2.1 mit Apple M1 Max. Es sollte aber genauso unter Linux und Windows möglich sein, wenn auch in etwas veränderter Form. (dr)



[Meldung: 26. Mär. 2023, 09:46]

