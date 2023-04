WHDLoad: Grafische Oberfläche iGame 2.3.2

iGame ist ein MUI-basiertes Frontend für das Starten von WHDLoad-Titeln (amiga-news.de berichtete). George 'walkero' Sokianos (Editor 'Lite XL' oder MediaVault) hat die Version 2.3.2 für AmigaOS 2.04 und höher, AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht. Die Änderungen in der Übersicht:



Fehlerbereinigungen Die benutzerdefinierten Screenshot-Größen wurden falsch gespeichert.

Duplizierung von Slave-Namen nach der Ausführung eines zweiten Scans in derselben Liste behoben, eingeführt in v2.3.0

Ein Absturz auf Systemen, die den AutoUpdateWB-Patch verwenden, wurde behoben.

Fehler im Statustext nach dem Starten eines Spiels behoben, der insgesamt null Spiele anzeigte, eingeführt in v2.3.0

Das Parsen des Slave-Tooltyps beim Starten wurde überarbeitet, um einen Speicherfehler und mögliche Abstürze zu beheben Geändert Links und rechts vom Screenshot wurden einige Leerzeichen hinzugefügt. Dies hilft, die Größe der Seitenleiste nach Bedarf zu ändern und den Screenshot zentriert zu halten.

Jetzt wird nur der Screenshot-Teil der GUI bei der Auswahl eines Elements aktualisiert und nicht die gesamte rechte Seite. Dadurch wird die GUI auf langsamen Computern schneller aktualisiert.

Wenn der Screenshot im Einstellungsfenster umgeschaltet wird (anzeigen/ausblenden), wird die GUI aktualisiert, ohne dass iGame neu gestartet werden muss

Jetzt kann iGame auch dann gestartet werden, wenn eine der Bibliotheken guigfx.library, render.library oder Guigfx.mcc fehlt. Es greift auf die Datatypes zurück und die Checkbox "No GuiGfx" ist in den Einstellungen blockiert

Mit v2.3.0 startete WHDLoad Spiele, die unterschiedliche Namen in der Infodatei gegenüber der Slave-Datei haben, nicht. Ich habe die Art und Weise, wie die notwendige Infodatei entdeckt wird, geändert, um näher an dem zu sein, was v2.2.1 tat, und jetzt funktioniert es gut Direkter Download: iGame-v2.3.2-20230420.lha (414 Kb) (dr)



