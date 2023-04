Hollywood-Plugin: hURL 2.0 für diverse Datenübertragungs-Protokolle

Pressemitteilung: Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit der Version 2.0 von hURL - dem ultimativen Multiprotokoll-Datenübertragungs-Plugin für Hollywood mit SSL-Unterstützung - bekanntgeben zu können. Version 2.0 ist ein großes Update, welches viele neue Funktionen enthält. Hier eine Übersicht: Unterstützung für mehr als 50 neue curl-Optionen

Unterstützung für curl 8.0

Unterstützung für curl's MIME- and URL-Schnittstellen

AmiSSL v5 Unterstützung unter 68k und AmigaOS 4

die MorphOS-Version benutzt jetzt die systemeigene openssl3.library statt AmiSSL

AROS wird jetzt unterstützt (AmiSSL v4)

macOS-Version unterstützt jetzt die ARM64-Plattform ("Apple Silicon")

fast 100 Seiten an neuer Dokumentation

Fehlerbereinigungen und andere Verbesserungen

hURL unterstützt eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Protokollen für jegliche Datenübertragung, so z.B. DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, Telnet und TFTP. Außerdem enthält hURL, wie üblich für Hollywood-Plugins, eine umfangreiche Dokumentation, die alle Funktionen des Plugins minutiös beschreibt. Es handelt sich hier um fast 400 PDF-Seiten, die alternativ auch als HTML-, CHM- und AmigaGuide-Datei zur Verfügung stehen.



hURL 2.0 steht ab sofort zum kostenlosen Download unter dem Titellink bereit. (dr)



[Meldung: 30. Apr. 2023, 14:14] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]