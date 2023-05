08.Mai.2023









Game Construction Kit: RedPill 0.9.19

RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.9 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll (s. Kurztests zweier Redpill-Spiele). RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.



Die neue Version 0.9.19 bietet folgende Änderungen: Added trigger Tile on Border that checks the tiles in the border of the screen.

020 build of the editor has been restored by popular demand.

A small button allows condition and action order to be changed inside a trigger.

Tile on Screen now has a second parameter to define an area outside the screen to check.

Advanced parameters for objects are now in Objects advanced, FX and other settings are done there.

FX and FX Comp object types have been removed.

Shot-em up project has been updated.

Sprite background speed in editor now is the same as in runtime.

Render queues have been optimized.

Preventing a possible crash when too many tiles are changed in the same frame.

Added sanity check when saving levels, some ghost objects will be removed.

Fix in Stamp trigger.

Fix in Change Tile trigger.

Fix and optimizations in Repeat Every trigger.

Fix for some sprite layers not showing the right palette.

Fix in Inv Speed X trigger failing in final game in some cases.

Small memory optimization.

Small optimizations in some loops.

Small reduction on the size of the data files.

Some other small optimizations.

AmigaGuide doc updated. (dr)



[Meldung: 08. Mai. 2023, 10:21] [Kommentare: 0]

