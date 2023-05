11.Mai.2023









Veranstaltung: Nachlese zur ARC / Folge 13 des GAP

Am 6. Mai 2023 fand die Amiga Ruhrpott Convention (ARC) in Duisburg statt (amiga-news.de berichtete). Die neueste Ausgabe des "German Amiga Podcasts" (GAP) berichtet über das Treffen und hat Eindrücke und Stimmen zu diesem erstmalig stattfindenden Event gesammelt.



Die Veranstalter selbst haben uns auf Nachfrage ebenfalls eine kleine Nachlese zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür.



"Schön wars, die ARC - AMIGA RUHRPOTT CONVENTION!



Nach sechs Monaten Planung war es endlich soweit, am 6. Mai 2023 fand in Duisburg - Rheinhausen die ARC statt. Das Konzept ging auf, eine Mischung aus Userparty, Verkaufsständen sowie Präsentation von Hard- und Software. So versammelte sich an dem Tag ein bunt gemischter Haufen von Amiga Fans, Händlern und Softwareentwicklern, z.B. Alinea Computer, Factor 5, Ravenlordess, um nur einige Namen zu nennen! Alle möglichen Amiga Modelle tummelten sich neben anderer Hardware auf den zur Verfügung gestellten Tischen. An jeder Ecke gab es etwas zu hören und zu bestaunen. Anspielbar waren dank des Programmierers Michael Kafke das Director's Cut des Adventures "Joy: Die Mutter aller Spiele" und "Freak-Out". Auch stellte Theo Theoderich sein "Settle the World" vor.



Der Tag verging wie im Flug, DynaBlaster-Duelle wurden ausgefochten, Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt, gefachsimpelt, in alten Erinnerungen geschwelgt, ge- und verkauft, Disketten kopiert, in Zeitschriften geblättert, Freunde wiedergetroffen, neue Kontakte geschlossen...

Das Wetter war wohlgesonnen, sodass auch der überdachte Außenbereich zum Plauschen und Verweilen rege genutzt wurde. Zu fairen Preisen gab es ein kleines, aber feines gastronomisches Angebot, u.a. Currywurst mit Pommes, Kuchen sowie diversen Getränke. Jeder, der eine Eintrittskarte vorweisen konnte, hatte bei der Verlosung die Chance, tolle Preise zu gewinnen! Dann gab es für jeden was auf die Ohren: Musik kam live von Mitch van Hayden und Martin Ahman, welche mit Remixen der Amiga Szene einheizten.



Danke an alle, die diesen Tag gemeinsam unvergesslich gemacht haben - Wir alle sind AMIGA!"



Bewegte Bilder zum Treffen gibt es ebenfalls. (dr)



[Meldung: 11. Mai. 2023, 05:47]

