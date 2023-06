Spieleankündigung: Twin-Stick-Shooter "Rogue Declan: Zero"

Nachdem der Spieleentwickler John Girvin von Nivrig Games schon einige Vorschau-Videos veröffentlicht hatte (amiga-news.de berichtete), folgte nun mit der Eröffnung der itch.io-Projektseite die offizielle Spieleankündigung: der Twin-Stick-Shooter "Rogue Declan: Zero" (aktuelles YouTube-Video) wird in diesem Sommer veröffentlicht werden und kann auf der am nächsten Wochenende in England stattfindenden Kickstart angespielt werden.



Zauberer haben versehentlich Höllentore unter der Burg geöffnet und die Aufgabe des Spielers als Sir Declan ist es, jedes prozedural generierte Schlossverlies zu durchsuchen und genügend magische Splitter zu finden, um das Tor wieder zuverschließen.

Bewaffnet mit einem magischen Zauberschwert, gefundenen Tränken und vielleicht dem einen oder anderen legendären Zauber, muss Sir Declan Dämonen bekämpfen, die aus dem Tor entkommen sind, Fallen ausweichen und Schätze sammeln, die er gegen Kampferweiterungen eintauschen kann, bevor er sich schließlich den Höllentoren selbst stellt. Features:

50fps 2D hell-blasting action

Billions of procedurally generated dungeons

Multiple control schemes,

including new Abstraction Games twin-stick controller

Online high score table

Many enemies and traps to defeat

Upgrades to unlock as you progress

Legendary artefacts to recover

Hapless villagers to save Benötigt wird ein Amiga 500 mit 512 KB Chip-RAM und 512 KB Arbeitsspeicher. (dr)



[Meldung: 24. Jun. 2023, 14:47]

