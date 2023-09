04.Sep.2023









Italienisches Print-/PDF-Magazin: Passione Amiga, Ausgabe 15

In der fünfzehnten Ausgabe des italienischen Magazins "Passione Amiga", die wie üblich mit 48 Farbseiten sowohl als Heft als auch als PDF-Datei erhältlich ist, geht es um folgende Themen: Videogiochi: Boxx, Rogue Declan Zero, Pengo500, Night/Shift, Pleiades 3D, Jack in the Pit, Holiday

Recensioni: From Vultures to Vampires – volume 2, Chris Huelsbeck – The Piano Collection Volume II

Anteprima Passione Amiga day 2023

Speciale AmiGameJam 2022

Tech: Alla ricerca del controller perduto, Prototipo scheda acceleratrice 68040 per Amiga 3000

Tech: Amiga GCC, organizzazione dei progetti

Corso di Blender, parte 7

Interviste a: Andy Davidson e Michal Bergseth

E inoltre: Games news, Tech news, THEA500 Mini news, Scena Demo, Nuovi Talenti, La Posta dei Lettori (cg)



