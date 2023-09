MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.17, Contacts 1.0

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat Version 1.17 seines E-Mail-Programms Iris und die Version 1.0 des Kontaktmanagers Contacts für MorphOS veröffentlicht. Die neue Anwendung Contacts unterstützt die Synchronisierung von Kontakten aus CardDav-Diensten, einschließlich Google Contacts, iCloud Contacts oder anderen kompatiblen Diensten wie Runbox, Synology usw. Nach der Einrichtung verknüpft Iris die E-Mail-Adressen mit den Kontakten, um alle konfigurierten Fotos und andere Details anzuzeigen. Die Kontakte werden auch verwendet, um bessere Übereinstimmungen beim Ausfüllen der Adressen in den Feldern An/CC/BCC zu erzielen.

Contacts wird automatisch im gleichen Verzeichnis wie Iris installiert, wenn Sie ein automatisches Update auf die Version 1.17 durchgeführt wird. Die Änderungen im Detail: Iris now comes with a brand new Contacts application

In email viewer, the gray circle with sender's initials will show his photo if you have one configured in your contacts, including remote images from Google Contacts or iCloud contacts. Clicking on the circle will bring up the contact in Contacts application or show an Add Contact window

Email address auto-complete will perform lookups of your contacts and prioritize the results

Right clicking on an email in the address string will let you open the associated contact

Added a workaround for broken servers that don't handle message ID messagesets correctly in IMAP FETCH command

Fixes in the email autocomplete string class

Implemented support for List-Unsubscribe MIME header

HTML text editor tweaks (dr)



[Meldung: 05. Sep. 2023, 06:02]

