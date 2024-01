06.Jan.2024









Vorschau-Video: Hyperborea (Resurrected) #2

Daniel 'Daytona675x' Müßener ist dabei, mit "Hyperborea" ein vor vier Jahren begonnenes und zwischenzeitlich unterbrochenes Projekt (YouTube-Videos) fortzusetzen (amiga-news.de berichtete). Technisch ist das Spiel so gut wie fertig. Änderungen im Vergleich zum ersten Vorschau-Video: Streuschuss: jeder Spieler kann nun bis zu 36 Laserstrahlen auf die Feinde richten.

Mündungsfeuer

Kollisionsverarbeitung Spieler vs. Kugeln und schwebende Gegner

Intelligente Bombe: der billigste Effekt, der mir einfiel, aber gut genug, denke ich (für das Video habe ich den Bombenvorrat des 2. Spielers immer auf 0 gehalten, weil er sonst bei einem Treffer ständig explodieren würde und das Video viel uninteressanter wäre)

Dummy-Testexplosionen bei gegnerischen Treffern entfernt: stattdessen wird ein spezieller Treffer-Sound abgespielt. Vielleicht werde ich später noch ein paar Funken hinzufügen.

optionales Kugel-Cancelling bei gegnerischen Treffern: wenn der Feind zerstört wird, werden alle Kugeln, die von ihm ausgesendet wurden, annulliert.

extrem optimierter Algorithmus für Spieler-Waffen gegen Feinde

optionale Krater für Bodenfeinde und Testtürme: diese Krater haben ihr eigenes Rendering-System.

einige bekannte schwebende Popcorn-Feinde Viele Feinde sind vorerst aus Torbens früherem Werk "Battle Squadron" übernommen. Ebenso gibt es noch ein paar Platzhalter (z.B. für die Musik oder Krater-Gfx). (dr)



