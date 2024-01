11.Jan.2024

Kabelloses Gamepad: Wireless Gamepad Turbo 2000 Super V2

Das Gamepad Turbo 2000 Super von Commotron ist kabellos und weist einen vierten Feuerknopf für das Springen auf (amiga-news.de berichtete). Nun zeigt der Hersteller auf seiner Facebook-Seite eine überarbeitete und mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,90 Euro günstigere Version 2 des Pads, die bereits bei den ersten Händlern eingetroffen sein soll und zudem in zwei neuen Gestaltungen existiert: Commodore Cream und Sinclair Spectrum.



Das Gamepad Turbo 2000 Super V2 bietet einen zusätzlichen 2-poligen Anschluß am Wireless Dongle mit zusätzlicher Feuer-2- und -3-Knopf-Ansteuerung. Wird ein Kabel mit Pfostenstecker in den Computer oder die Spielekonsole eingelötet, können zwei Tasten über das GamePad kabellos angesteuert werden. Beispielsweise kann man damit Tasten vom Gotek/SD-Laufwerk, den Reset-Knopf, Game-Select-Knopf oder Turbo-Modul-Knöpfe mit dem Dongle verbinden. Die beiden Pins des Anschlusses senden jeweils ein Masse-Signal, wenn der Feuerknopf 2 bzw. 3 gedrückt wird! (snx)



[Meldung: 11. Jan. 2024, 17:42]

