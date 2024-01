11.Jan.2024









Vorschau-Video: Hyperborea (Resurrected) #3

Daniel 'Daytona675x' Müßener ist dabei, mit "Hyperborea" ein vor vier Jahren begonnenes und zwischenzeitlich unterbrochenes Projekt (YouTube-Videos) fortzusetzen (amiga-news.de berichtete). Technisch ist das Spiel so gut wie fertig. Änderungen des dritten Vorschau-Videos: fetter Laserschuss: dies ist deine Sekundärwaffe. Er ist stärker als der Streuschuss, aber - raten Sie mal - er streut nicht. Außerdem bewegt sich dein Schiff mit halber Geschwindigkeit, wenn er abgefeuert wird. Sehr gut, um dichten Geschossvorhängen auszuweichen. Ein Doppelklick schaltet zwischen den beiden Waffentypen um. Keine Sorge: die Waffe feuert auch dann noch weiter, wenn der Daumen für diese Aktion kurz angehoben wird.

Sprite-Prioritäten: im 2-Spieler-Modus wechseln sich die Prioritäten der Sprites von Spieler und Spieler-Schuss nun in jedem Frame ab. In geraden Frames wird also alles von Spieler 1 über Spieler 2 gezeichnet und in ungeraden Frames verdecken Spieler 2 und seine Schüsse Spieler 1. Dies führt effektiv dazu, dass beide Spielerschiffe und -schüsse die ganze Zeit sichtbar sind. Vor dieser Änderung haben Spieler 1 und seine Schüsse immer alle Sachen des 2. Spielers übermalt.

ein Logo-Bildschirm ;)

Hauptmenü (noch nicht voll funktionsfähig) (dr)



