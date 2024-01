19.Jan.2024









Multiplayer-Arcade-Spiel: "WiZONK!" V0.1

Anlässlich der an diesem Wochenende stattfindenenden Amiga Ireland 2024 stellt Michael 'Mixel' Dawes eine erste spielbare Version seines Multiplayer-Arcade-Spiel "WiZONK!" zur Verfügung, welches er mit dem Game Construction Kit "Scorpion Engine" entwickelt.





In einer Arena muss man sich als Zauberer gegen (bis zu) drei Feinde mit einer Reihe von mystischen Kräfte erwehren und möglichst als letzter übrigbleiben.



Dieser Multiplayer-Test ist für zwei bis vier Spieler gedacht, die entweder mit einem Mehrspieleradapter oder mittels zwei Spieler mit Joystick und zwei mit Tastatur spielend gegeneinander antreten. Wizonks Multiplayer-Komponente ist grundsätzlich kostenlos - wobei jeder Interessierte die Möglichkeit nutzen kann, mit einem kleinen Geldbeitrag die Arbeit des Entwicklers zu würdigen. Zukünftig wird es auch ein verbessertes Wizonk+ mit einem Einzelspielermodus geben, das dann kostenpflichtig sein wird.



Wizonk sollte auf allen Amigas mit 1 MB laufen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, bittet der Autor, ihn zu informieren. Bekannter Fehler: Auf einigen Systemen, wenn von der Workbench geladen, friert der Titelbildschirm ein (normalerweise drückt man Feuer, um es zu überspringen). Bootet man ohne Startup-Sequenz, sollte es gut funktionieren. Der Entwickler wird im Laufe der Zeit mehr Level hinzufügen. (dr)



[Meldung: 19. Jan. 2024, 14:40] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]