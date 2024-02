10.Feb.2024









Linux: Stabiler Langzeit-Kernel 5.10.208 für AmigaOne X1000/X5000

Parallel zu den aktuellen Kerneln (amiga-news.de berichtete), stellt Christian 'xeno74' Zigotzky auch die jeweils neueste Version des stabilen Langzeit-Kernels für den AmigaOne X1000 und X5000 zur Verfügung. Er eignet sich für alte Linux-Distributionen, die nicht mit den neuesten Kerneln funktionieren, wie zum Beispiel Ubuntu 10.04, oder wenn Nutzer Probleme mit den neuesten Kerneln haben. PowerPC-relevante Änderungen: powerpc: update ppc_save_regs to save current r1 in pt_reg

powerpc/ftrace: Fix stack teardown in ftrace_no_trace

powerpc/ftrace: Create a dummy stackframe to fix stack unwind

powerpc: Don't clobber f0/vs0 during fp|altivec register save

powerpc/perf: Fix disabling BHRB and instruction sampling

powerpc/pseries: fix potential memory leak in init_cpu_associativity()

powerpc/imc-pmu: Use the correct spinlock initializer

powerpc/xive: Fix endian conversion size

powerpc/40x: Remove stale PTE_ATOMIC_UPDATES macro

powerpc/mm: Fix boot crash with FLATMEM

powerpc/64e: Fix wrong test in __ptep_test_and_clear_young()

powerpc/8xx: Fix pte_access_permitted() for PAGE_NONE

powerpc/watchpoints: Disable preemption in thread_change_pc()

powerpc/perf/hv-24x7: Update domain value check

powerpc/pseries: fix possible memory leak in ibmebus_bus_init()

powerpc/iommu: Fix notifiers being shared by PCI and VIO buses

powerpc: Don't include lppaca.h in paca.h

powerpc/perf: Convert fsl_emb notifier to state machine callbacks

powerpc/fadump: reset dump area size if fadump memory reserve fails

powerpc/kasan: Disable KCOV in KASAN code

powerpc/rtas_flash: allow user copy to flash block cache objects

powerpc/mm/altmap: Fix altmap boundary check

drm/radeon: possible buffer overflow

drm/radeon: Use RMW accessors for changing LNKCT

drm/radeon: Fix integer overflow in radeon_cs_parser_init

Support for Microsoft devices that are not fully compliant with HID standard (CONFIG_HID_MICROSOFT=y) Download: linux-image-5.10.208-X1000_X5000.tar.gz (71,5 MB) (dr)



[Meldung: 10. Feb. 2024, 07:34] [Kommentare: 0]

