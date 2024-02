Veranstaltung: Bericht und Video vom AmigaWinterTreffen in Großensee

Vom 9. bis 11. Februar 2024 fand in Großensee das diesjährige "AmigaWinterTreffen" statt. Im Folgenden lesen Sie einen Veranstaltungsbericht von Simon Adolf:



"An insgesamt drei Tagen drehte sich in Großensee (östlich von Hamburg) alles um klassische Amiga-Computer von Commodore und Escom. Außer den Amigas waren noch NextGen-Amigas, MorphOS-Rechner, C64, Ataris, einige Konsolen sowie das eine oder andere x86-Notebook vertreten. Ganz nach unserem Motto: 'Bei uns muss KEINER draußen bleiben!'



Nachdem die Veranstaltung am Freitag mit 27 Usern schon ganz gut besucht war, füllten sich die Reihen ab Samstagvormittag dann ziemlich schnell. Anwesend waren insgesamt 33 Teilnehmer mit Rechner sowie ca. zehn Besucher.



In diesem Jahr war auch wieder das Team von Alinea Computer zu Gast und bot Hard- und Software zum Amiga an. Gezeigt wurde unter anderem ein in der Entwicklung befindlicher modularer Mehrspieleradapter für den Parallel-Port. Hiermit wird es einmal möglich sein, mit zehn Personen gleichzeitig an einem Amiga zu spielen. Erhältlich sein wird der Adapter bei Alinea Computer voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte. Die Teilnehmer konnten ihn exklusiv mit dem ersten Spiel testen (einem Bomberman-Klon). Alex vom 'German Amiga Fanzine' war ebenfalls vor Ort und bot einige Ausgaben an.



Das Motto war in diesem Jahr 'Amiga vs. Atari'. Der Spielwettbewerb wurde in zwei Teams mit je fünf Spielern ausgetragen. Es wurden auf einem Amiga 500 und einem Atari STE die Spiele 'Stunt Car Racer' und 'Lotus 2' gespielt, bei dem die Rechner über ein Nullmodemkabel verbunden waren. 'Team Amiga' gewann mit 8:4 gegen 'Team Atari'. Hier bedanke ich mich bei Olli und Sven für die Durchführung.



Zu Gast war am Samstagnachmittag erstmals das Team vom YouTube-Kanal 'Alles Spielkram'. Ihren Bericht vom Treffen mit Eindrücken und Interviews findet man unter: 'DAS war das Amiga Winter Treffen 2024 in Großensee' auf YouTube.



Aber auch das leibliche Wohl kam auf dieser Veranstaltung nicht zu kurz: Neben Kuchen und Schokoriegeln wurden heiße Würstchen und Suppe angeboten. Bei den Getränken konnte man neben Tee und Kaffee auch zwischen diversen alkoholfreien Softgetränken wählen.



Nach einem gemütlichen und ruhigen Sonntag mit ca. 25 Teilnehmern schlossen sich die Tore des AmigaWinterTreffens gegen 15 Uhr. An dieser Stelle möchten meine Frau und ich uns einmal ganz herzlich bedanken für das viele Lob der Teilnehmer für die gute Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung. Ein spezieller Dank geht an Sven, Silke und Ricco, die uns tatkräftig unterstützt haben.



Das nächste AmigaWinterTreffen ist vom 14. bis 16. Februar 2025 geplant, evtl. in neuen Räumlichkeiten. Das Motto lautet dann: 'Aufrüsten, Erweitern, Tower-Umbau - Alles begann mit der 256-KB-RAM-Erweiterung am A1000'." (snx)



