Hollywood goes LaTeX: hTeX 1.0 veröffentlicht



Pressemitteilung: "Airsoft Softwair freut sich, die sofortige Verfügbarkeit eines brandneuen Plugins für Hollywood bekanntgeben zu können: hTeX. Dieses Plugin öffnet die wundervolle Welt von LaTeX für alle Hollywood- und Hollywood-Designer-Benutzer, denn es ermöglicht es, LaTeX-formatierten Text in Hollywood und Hollywood Designer zu benutzen. Dadurch können z.B. ganz einfach eine Vielzahl von mathematischen Formeln dargestellt werden, aber es ist auch möglich, fortgeschrittene LaTeX-Features wie Tabellen und Boxen zu benutzen. Darüber hinaus kann hTeX LaTeX-formatierten Text auch als PDF-Dokument, SVG- und PNG-Bild exportieren.



Die Benutzung von hTeX ist sehr einfach und bequem, da sich das Plugin automatisch in Hollywoods Textschnittstelle einklinkt, sodass keine neuen Funktionen gelernt werden müssen, sondern einfach die bestehenden Hollywood-Textfunktionen benutzt werden können, um LaTeX-formatierten Text zu zeichnen oder zu exportieren. hTeX behandelt zudem LaTeX-Text immer als Vektorgrafik, sodass ohne Qualitätsverlust unendlich skaliert, rotiert und transformiert werden kann.



Natürlich unterstützt auch der brandneue Hollywood Designer 7, der dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, das neue hTeX-Plugin. Mit dem hTeX-Plugin wird der Hollywood Designer damit zum perfekten Editor für LaTeX-formatierten Text, aber sehen Sie selbst:







hTeX wird mit zahlreichen Beispielen und einem ausführlichen Handbuch geliefert, damit Sie gleich loslegen können. Das Plugin steht für die Plattformen AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, Mac OS und Windows ab sofort zum kostenlosen Herunterladen auf dem offizellen Hollywood-Portal unter dem Titellink zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Hollywood 10 bzw. der Hollywood Designer 7 für hTeX zwingend benötigt werden." (snx)



[Meldung: 02. Jun. 2024, 18:23] [Kommentare: 0]

