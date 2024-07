Hollywood-Plugin: Pangomonium 2.0 mit erweiterter SVG-Unterstützung

Pangomonium ist ein Plugin für Hollywood, das eine moderne Text- und Grafikengine mit umfangreichen Features bietet und unter anderem auch exotische Schriftarten und Farbemojis unterstützt. In der gerade erschienenen Version 2.0 unterstützt Pangomonium nun auch SVG-Bilddateien.



Zwar existiert bereits seit über einem Jahrzehnt ein separates SVG-Plugin für Hollywood. Der SVG-Renderer von Pangomonium 2.0 punktet jedoch mit deutlich erweiterter Feature-Unterstützung, da er auf die moderne Text- und Grafikengine des Plugins zurückgreift. So werden die Darstellung komplexerer Grafiken, eine verbesserte Performance und ein vereinfachter Workflow ermöglicht.



Pangomonium 2.0 steht kostenlos zum Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal unter dem Titellink zur Verfügung. Dank des plattformunabhängigen Pluginsystems von Hollywood gibt es Versionen für AmigaOS 3, AmigaOS 4, MorphOS, Linux, macOS und Windows. Für die Nutzung des Plugins ist Hollywood 10 oder höher erforderlich. (nba)



[Meldung: 21. Jul. 2024, 14:07] [Kommentare: 0]

