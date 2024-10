07.Okt.2024









MOD-Player: rePlayer für Windows

Wer einen MOD-Player für Windows (und andere Systeme) sucht, der hatte bislang schon eine gute Auswahl: neben dem NostalgicPlayer gibt es zum Beispiel die online-Player Pixeltune oder Bassoontracker.

Nun hat Arnaud Neny mit rePlayer eine weitere Alternative für Windows 10/11 veröffentlicht, den er, wie er schreibt, ursprünglich extra anfing zu entwickeln, um Amiga-Musikformate abspielen zu können.



Zwar gäbe es, führt er weiter aus, wie oben aufgelistet, bereits einige Alternativen, aber als leidenschaftlicher Sammler hätte es angefangen, sehr lästig zu werden, mit neueren Liedern eines Künstlers auf dem Laufenden zu bleiben, auf Lied-Duplikate zu achten und auch einige fehlende Abspielfunktionen zu haben.



Also fing er an, seinen eigenen Player zu schreiben, zunächst um Standardmodule vom Amiga abzuspielen, unter Verwendung von ImGui (für die Oberfläche), OpenMPT (um Amiga-Module abzuspielen) und libcurl (um die Downloads von den Webseiten zu verarbeiten). Er fügte dann noch mehr abspielbare Formate hinzu, ebenso eine Möglichkeit, Datenbanken zu handhaben. Darüberhinaus kann man mir rePlayer auch moderne Formate wie mp3, wav, ogg etc. abspielen. (dr)



[Meldung: 07. Okt. 2024, 12:42] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]