Vorschau-Video: Danmaku #6

Daniel 'Daytona675x' Müßener ist dabei, ein vor vier Jahren begonnenes und zwischenzeitlich unterbrochenes Projekt (YouTube-Videos) fortzusetzen. Da nun das komplette, neue Entwicklerteam beisammen ist - Grafik: Holger Crome, Musik: Roland "Triace" Voss, Code: Daniel 'Daytona675x' Müßener - wurde der ursprüngliche Name des Spiels "Hyperborea" (amiga-news.de berichtete) verworfen, um letztlich einen gemeinsamen Titel festzulegen. Bis dahin wird als Arbeitstitel die japanische Bezeichnung des Spielegenres für Bullet Hell, Danmaku, verwendet. Änderungen des sechsten Vorschau-Videos: neue WIP-Hintergrundgrafiken für Level 1: eine Vorschau auf Cromes großartiges Artwork für Level 1

neue animierte Spielerschiffe: das ursprüngliche Schiffs-Asset wurde von Matt gekauft und von mir überarbeitet, damit es in die Palettenbeschränkungen passt

neue Explosionen: dasselbe gilt für die neuen Explosionen, die jetzt viel mehr Animationsframes haben

neue Spread-Shot-Grafiken: es gab berechtigte Kritik, dass es ein bisschen zu sehr wie eine Eistüte aussah, also habe ich es weggeworfen und eine neue gemacht

neue zusätzliche animierte Bonussterne: IMO waren die Bonussterne etwas zu statisch, also habe ich eine kleinere animierte Variante hinzugefügt

Bonusstern-Magnetismus: es ist einfach ein viel befriedigenderes Spielerlebnis, wenn man viele Bonussterne sammelt, anstatt die meisten zu verpassen

neue Funken beim Treffer: wenn man einen Gegner trifft, gibt es jetzt prozedurale "Funken", für zusätzliches Feedback und um es lebendiger zu machen

animierte Kugeln (nicht wirklich neu, aber zum ersten Mal in einem WIP-Video): es ist kein richtiges Bullet-Hell-Spiel ohne die berühmten rotierenden ovalen Kugeln ;)

Schatten für alle schwebenden Feinde / Spielerschiffe: ich bin ein großer SWIV-Fan, also war das irgendwie obligatorisch ;)

frischer Satz von Feindplatzhaltern: kein BS mehr :) Die Originale der aktuellen Platzhalter wurden entweder von Matt gekauft oder von einem Dezaemon-Spritesheet geliehen, bevor sie schnell für die Engine angepasst wurden

Titelbildschirm-Platzhalter: den Namen "Hyperborea" gibt es ist nicht mehr. Und bis wir einen neuen gefunden haben, habe ich eine KI gebeten, einen Titelbildschirm für ein klassisches Shmup mit dem Namen "Placeholder" zu generieren und dabei Japanisch als Titel zu verwenden... Nun, das reicht fürs Erste (und versuchen Sie besser nicht, ihn zu übersetzen ;) ).

Spielerschiff / Schussfarbe im Hauptmenü konfigurierbar: war so schnell und einfach hinzuzufügen, also warum nicht!

Schatten und Funken können im Hauptmenü aktiviert/deaktiviert werden: falls jemand die Augenweide nicht mag

weitere wirklich massive Geschoss-Code-/Speicher-Optimierungen: je mehr Geschosse, desto besser, also...

neue Geschossmuster: immer noch ziemlich einfach, weil es eine WIP-Demo ist. (dr)



