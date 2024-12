14.Dez.2024

Entwickler-Dokumentation: "Amiga ROM Kernel Reference Manual: AmigaDOS"

Pressemitteilung: Gute Nachrichten für Amiga-Fans und engagierte Programmierer: Das "Amiga ROM Kernel Reference Manual: AmigaDOS" von Thomas Richter ist früher als geplant aus der Druckerei geliefert worden und wird bereits ab Dienstag, 17. Dezember 2024, an alle Vorbesteller verschickt.



Das 400 Seiten starke englischsprachige Fachbuch im US-Letter-Format der originalen Reference Manuals ist die ultimative Informationsquelle für Programmierer, die das Potenzial des Amiga-Betriebssystems voll ausschöpfen möchten. Es behandelt die neuesten Funktionen des AmigaDOS-Dateisystems, die Implementierung von Handlern, die produktive Nutzung der AmigaDOS-Shell und vieles mehr.



Wer jetzt noch bestellt, kann sich eines der letzten Exemplare der Druckauflage sichern, denn ein Nachdruck ist nicht vorgesehen. Wer schnell bestellt, kann das Buch voraussichtlich noch rechtzeitig vor Weihnachten in den Händen halten.



Preis: 29,90 Euro (zzgl. Versand)



Inhalte des Buchs:



Dieser Band stellt eine überfällige Ergänzung zur Serie der AMIGA ROM Kernel Reference Manuals dar und enthält eine umfassende Beschreibung der AmigaDOS-Systemkomponente. Das AmigaDOS Reference Manual enthält eine detaillierte Beschreibung des zentralen I/O- und Prozess-Subsystems von AmigaOS. Dieser Band behandelt die neueste Version des Amiga-Betriebssystems. Er enthält: Eine Einführung in grundlegende Komponenten von AmigaDOS wie Dateien und Schreibschutz

AmigaDOS-Handler und Dateisysteme und wie man sie verknüpft einsetzt

Mustererkennung und rekursive Scannen von Verzeichnissen

Eine Erläuterung des AmigaDOS-Prozessmanagements

Eine vollständige Erläuterung der Diskstruktur des Fast File Systems

Direkte Paketkommunikation und eine umfassende Dokumentation der DosPackets

Eine detaillierte Beschreibung der Strukturen von ausführbaren und verknüpfenden Dateien (Executables und Links)

Die Dokumentation der AmigaDOS-ROM-Shell, einschließlich eines Tutorials und Quellcodes für die Implementierung individuell angepasster Shells

Der Startmechanismus von AmigaDOS (cg)



[Meldung: 14. Dez. 2024, 21:45]

