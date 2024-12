Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 172 - Vorschau und Leseproben

Von der Ausgabe 172 (Januar/Februar 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen: Interview Macro System Teil 2

Messebericht Amiga Meeting 2024

Preview AmigaOS 4.1 Update 3

Wissen 5: Schnelles Skalieren von Bitmaps

Entwicklertagebuch Settle the World

RAM-Module

Demoscene

Dungeonette

Tales of Evil

Neon Noir

Halloween X

2 Tiny Cowboys

Fast Food Dizzy

Beyond the Screen: Die Geschichte der Rollenspiele am Amiga

VASM

ADF Blitzer

AmiKit for Raspberry

Amiga 600gs Die Redaktion bittet alle Amiga-Future-Abonennten zu überprüfen, ob dem Herausgeber die aktuelle Postanschrift und Mail-Adresse vorliegen. Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt, Änderungen der eigenen Anschrift sollten deswegen baldmöglichst mitgeteilt werden. (cg)



