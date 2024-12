22.Dez.2024









Veranstaltung: Amiga 40 am 18. und 19. Oktober 2025

Wie die Organisatoren bei a1k.org bekanntgeben (Anmeldung erforderlich) findet die nächste Auflage der "Amiga xx" am 18. und 19 Oktober 2025 im Kunstwerk - das rote Krokodil in Mönchengladbach-Wickrath statt, Eintritt ist jeweils ab 10 Uhr. Einige Details zur Veranstaltung wurden von den Organisatoren bereits mitgeteilt: 2 Ebenen: unten die Aussteller, oben die Bühne plus einige Zusatztische - wobei der obere Bereich offen und kein abgetrennter Raum ist

Knapp 120 Tische stehen zur Verfügung

das Catering erfolgt durch das Kunstwerk, vor Ort wird für die Bezahlung von Speisen und Getränke nur per Karte und nicht bar möglich sein. In Ausnahmefällen helfen wir hier aber an unserer Kasse im Eingangsbereich

Maximale Besucherzahl pro Tag auf knapp 1000 Personen begrenzt (zur Amiga37 und Amiga38 waren es maximal 850 Personen)

kostenfreie Parkplätze

Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe Der Start des Ticketverkaufs ist für das erste Quartal 2025 geplant, wie gehabt über den eigenen Ticket-Shop. Es gibt wieder Einzeltickets für den Samstag und Sonntag, sowie rabattierte Tickets für beide Tage. Daneben werden auch wieder ca. 20 User-Tische angeboten für alle, die nicht kommerziell ihre Amigas und mehr präsentieren und zur Vielfalt der Veranstaltung beitragen möchten. Genauso wird es auch wieder einige Aftershow Tickets bzw. All-In-Tickets geben und kostenfreie Tickets für alle Gäste bis einschließlich 16 Jahre. Genaue Preise sind noch keine bekannt.



Anmeldungen kommerzieller Aussteller sind ab Ende des Jahres möglich - bei Interesse bitte eine Nachricht an info@amigaevent.de. Ein Tisch für kommerzielle Aussteller für beide Tage wird zwischen 75,- Euro und 80,- Euro zzgl. MwSt kosten.



Ähnlich wie bei der Amiga 38 ist wieder ein "Community Award" geplant. Auch eine "Aftershow Party" bzw. Abendveranstaltung ist angedacht, Informationen zu diesen Themen gibt es noch keine.



Hauptsponsor wird erneut A-Eon (Trevor Dickinson) sein. Man hofft, in Kürze weitere Unterstützer aus dem kommerziellen Bereich bekanntgeben zu können. Darüberhinaus wird erneut Unterstützung in allen Bereichen gesucht: Von Sponsoring über Unterstützung bei Planung und Realisierung bis hin zu Helfern vor Ort - auch Techniker für eine "Reperatur-Ecke" werden gesucht. Potentielle Unterstützer werden ebenfalls gebeten, sich an info@amigaevent.de zu wenden. (cg)



[Meldung: 22. Dez. 2024, 00:18] [Kommentare: 1 - 22. Dez. 2024, 09:30]

