21.Jan.2025









Flappy-Bird-Klon: Happy Bat 1.2

Das Geschicklichkeitsspiel "Happy Bat" wurde von Carlos Zener ursprünglich entwickelt, um die Highscore-Funktion des Spielentwicklungstool REDPILL zu testen (amiga-news.de berichtete). Nun wurde Happy Bat auf die Version 1.2 aktualisiert, in der neue Grafiken von Jordi Palome und ein neues Musikstück zum intiailen Level genutzt werden. Zudem wurden ausführbare Dateien für Amigas mit 68000 bzw. mit 68020+ Prozessor bereitgestellt. Voraussetzung ist ein echter oder emulierter Amiga mit AGA-Chipsatz.



"Happy Bat" ist eine Adaptierung des Spiels "Flappy Bird". Ziel ist es, eine Fledermaus durch Drücken der Leertaste bzw. des Joystickknopfes zum Flattern zu bringen, so vor dem Aufprallen auf den Boden oder gegen Säulen zu bewahren und sicher durch das Level zu geleiten.



Neben einem LhA-Archiv wird Happy Bat auch im ADF-Format angeboten. Es kann gegen eine freiwillige Spende heruntergeladen werden. (nba)



[Meldung: 21. Jan. 2025, 14:21] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]