07.Apr.2025









Minen-Strategie-Spiel: Die Entstehungsgeschichte von "Aminer"

Mehr als sechs Jahre tüftelten "Last Minute Creation", eine polnische Gruppe von Amigaspielentwicklern (u.a. GermZ oder Chaos Arena), an ihrem Minen-Strategie-Spiel "Aminer": in der Sowjetära angesiedelt ist es dabei das Ziel, für das Ministerium für Bergbau und fossile Brennstoffe die planwirtschaftlichen Extraktionspläne zu erfüllen und Edelmetalle wie Silber abzubauen:





"Last Minute Creation" besteht aus 'KaiN', der den Code schreibt sowie 'Luc3k', der für die Musik und 'Softiron', der für alle grafischen Aufgaben verantwortlich ist.

Wir haben den Coder 'KaiN' gefragt, wie die Idee des Projektes entstand und warum Aminer, das auf der polnische Retro-Party RAM#3 vergangenes Wochenende vorgestellt wurde, diese lange Entwicklungszeit benötigte:



"Wir haben mit dem Projekt ungefähr einen Monat vor der RetroKomp 2018 Party begonnen, für die Spielekompo. Damals haben wir an OpenFire gearbeitet, aber ich dachte, es wäre cool, auf der Party etwas Neues zu zeigen, also habe ich mir schnell ein Spiel ausgedacht, das ich schon seit einiger Zeit in Angriff nehmen wollte.



Zu diesem Zeitpunkt war es ein albernes kleines Spiel, bei dem man sich einfach ohne Ziel durch den Boden gräbt und die Ressourcen einsammelt, und es gab auch einen Herausforderungsmodus, bei dem die Kamera mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung Ziellinie fährt und man die Ressourcen einsammeln muss, um die höchste Punktzahl zu erreichen.



Die Idee hinter dem Spiel war, dass ich das Motherload-Spiel aus der Flash-Games-Ära wirklich mochte, und ich wollte einen halbunendlichen Y-Scroll auf Amiga-Hardware machen, also war es hauptsächlich eine Tech-Demo, die als RK18-Spiel-Kompo-Beitrag verpackt wurde - es erreichte den 2. Platz und man kann auf Pouet.net sehen, dass es damals ein bisschen anders aussah.



Trotzdem war der Ton sehr fehlerhaft, weil es der erste Beitrag meiner Gruppe war, der überhaupt einen Audiocode hatte - wir benutzten meine eigene ACE-Bibliothek, die ich seit 11 Jahren entwickle und der es vor 6,5 Jahren an einigen wichtigen Funktionen mangelte - jetzt ist sie viel besser, da sie alle Funktionen hat, die für die Erstellung des Aminers benötigt werden.



Das Spiel ist komplett in C geschrieben, mit einem kleinen Teil, der der Einfachheit halber in C++ geschrieben wurde, unter Verwendung der ACE-Bibliothek, wie ich bereits erwähnt habe. 'Softiron' verwendet Pro Motion NG für seine Pixel. Für den Ton der Compo-Version des Spiels habe ich sfxr verwendet, um einige grundlegende Blips und Blops zu haben. Nach all den Jahren ist der Pickup-Sound immer noch von der Originalversion.



Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch nicht einmal einen Tontechniker, aber dann haben wir Lucek in den polnischen Foren gefunden, und er hat einen fantastischen Job gemacht und den passenden Soundtrack für das Spiel erstellt. Er hat auch den Rest der Audioarbeit erledigt. Eine der größten Herausforderungen war es, herauszufinden, was wir mit diesem Spiel machen wollten - wir hatten im Grunde keine Ahnung. Nachdem wir die Demo für die Compo gemacht hatten, war 'Softiron' mit dem Stand des Spiels nicht sehr zufrieden und wollte es noch ein wenig ausbauen. Wir haben ein bisschen gebrainstormt, ich hatte ein paar Ideen - hauptsächlich die Nachahmung des Motherload-Spiels, also Upgrades für Fahrzeugteile, unterirdische Basen für die Bequemlichkeit und das war's auch schon. 'Softiron' hingegen hat die Sache auf die nächste Stufe gehoben, indem sie das ganze sowjetische Setting erfunden und eine Menge Nebenmechanismen hinzugefügt haben, die nicht wirklich mit dem eigentlichen Graben zu tun haben - es ist lustig, weil man das ganze Spiel beenden kann, ohne zu viel zu graben.



Die andere Herausforderung bestand darin, im Zeitplan zu bleiben, und das liegt vor allem an mir. Während der Pandemie dachte ich, dass es schön wäre, ein weiteres Spiel für die Revision Game Compo zu veröffentlichen, also haben wir mit der Arbeit an GermZ begonnen. Wir haben den Abgabetermin verpasst, und es hat uns viel Zeit gekostet, dieses Spiel zu einer runden Sache zu machen. In der Zwischenzeit haben wir auch zwei andere Spiele für Game Compos veröffentlicht: Atarenium Falkon (mit Code von 'Lucek!') und Chaos Arena, die beide in Decrunch Party-Game-Compos veröffentlicht wurden. Wie ihr sehen könnt, können wir keine Compo ohne einen Eintrag verlassen.



Eine weitere Herausforderung bestand darin, sich auf die endgültigen Funktionen zu einigen. 'Softiron' hatte viele Ideen für dieses Spiel, einschließlich einer Möglichkeit, zum Mond zu reisen und dort zu graben, und wir mussten viele davon streichen, um das Spiel zu einem vorhersehbaren Zeitpunkt zu veröffentlichen. Wir hatten auch Schwierigkeiten, das Gameplay auszubalancieren, da es viele verschiedene Spielstile, Mechaniken und viele Inhalte gibt. Das Spiel ist auch nicht mehr so einfach, so dass es nicht mehr von einem jüngeren oder weniger anspruchsvollen Publikum gespielt werden kann. Ich habe das in den letzten Wochen durch das Hinzufügen eines Sandbox-Modus entschärft, der dem freien Grabungsmodus aus der Compo-Version ähnelt, mit einigen grundlegenden Mechaniken für eine begrenzte Anzahl von Zügen. Das Schwierigste für mich persönlich war es, die richtige Stimmung zu erzeugen. Da das Spiel in der Sowjetära in einem nicht ganz so fiktiven Land spielt und totalitäre Regime der Vergangenheit anspricht, hoffe ich, dass das Spiel nicht als "cool" angesehen wird, denn das ist es wirklich nicht. Und das sollten wir nicht vergessen, vor allem jetzt, wo eines der Spiele aus der Pause zurückkommt.



Warum hat es letztlich, neben all diesen Erläuterungen, so lange gedauert? Nun, das haben wir: 3 Kilometer unterirdisches Bergwerk zum Erforschen

8 NPCs

7 verschiedene Enden

3 unterirdische Basen mit Basenbau-Mechanismen

18 Erfolge

3 Spielmodi und eine Koop-Variante jedes Modus

2 Sprachversionen

mehr als 20 Minuten Soundtrack

definitiv keine Geheimnisse

all das auf eine einzige Diskette gepackt Wer sich der Aufgabe stellen und sich durch die Erde graben möchte, benötigt einen OCS-Amiga mit 1MB Chip-RAM und 1MB weiteren RAM. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. (dr)



[Meldung: 07. Apr. 2025, 10:09] [Kommentare: 0]

