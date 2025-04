22.Apr.2025









Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 37 (englisch)

Die neue Ausgabe 37 des britischen Magazins Amiga Addict widmet sich ausführlich dem Klassiker Worms von Team 17 und beleuchtet dessen Ursprung gemeinsam mit Schöpfer Andy Davidson – inklusive spannender Einblicke in die allererste Vorabversion, die dem Spiel vorausging.



Außerdem finden sich in dieser Ausgabe unter anderem Reviews zu Absolute Zero, Zool, Super Stardust und Chuck Rock II (CD32), ein Interview mit dem Entwickler von DeMoN, einer neuen Version des klassischen Action Replay, eine Sammlung der besten Game-Over-Screens auf dem Amiga und ein Bericht über kreatives DJing mit dem Amiga mit dem Programm NASP.



Die Ausgabe 37 des englischsprachigen Magazins Amiga Addict ist beim Verlag addict.media und im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. (nba)



[Meldung: 22. Apr. 2025, 16:10] [Kommentare: 0]

