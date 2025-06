03.Jun.2025









Lesestoff: Die Bedeutung von Icons

In seinem neuesten Blogbeitrag auf datagubbe.se mit dem Titel "The Meaning of Icons" beschäftigt sich Carl Svensson mit der Frage, wie wir Icons in grafischen Benutzeroberflächen interpretieren – und warum ihre Bedeutung oft weniger offensichtlich ist, als wir denken.



Anhand zahlreicher Beispiele – von Amiga-Programmen bis hin zu modernen Anwendungen wie Microsoft Outlook – zeigt Svensson, dass viele Icons erst durch wiederholte Nutzung und kulturelle Prägung verständlich werden. Er diskutiert, wie übermäßige Stilisierung und kulturelle Unterschiede die Interpretation erschweren können, und plädiert für eine Rückbesinnung auf klarere, visuell unterscheidbare Symbole.



Der Beitrag ist ein lesenswerter Streifzug durch die Geschichte und Gestaltung von Icons, mit einem besonderen Fokus auf klassische Systeme wie den Amiga. (nba)



