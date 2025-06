03.Jun.2025









Tool: EmptyADF 2.0

EmptyADF ist ein einfach zu bedienendes Tool mit grafischer Benutzeroberfläche zum Erstellen von leeren ADF-Disk-Images auf Amiga-Systemen, um sie auf klassischen Amigas (mit AmigaOS 3.2.x), in Amiga-Emulationen oder für Backups zu nutzen.



Mit dem Tool können DD (880 KB) oder HD (1,76 MB) Diskettenabbilder mit den Filesystemen OFS oder FFS erstellt werden. Dabei sind auch Images mit oder ohne System-Bootblock sowie Images mit individuellem Disk-Label möglich. Das Datum der Erstellung oder der letzten Änderung kann zugewiesen werden.



EmptyADF, das als Freeware angeboten wird, liegt in der neuen Version 2.0 für Amigas mit Kickstart 2.0+ (mit GadTools GUI) oder mit Kickstart 3.0+ (mit ReAction GUI) vor. Die neue Version läuft auch unter AmigaOS 4.x. (nba)



[Meldung: 03. Jun. 2025, 01:52] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]