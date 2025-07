AROS: Update zur weiteren Entwicklung des Betriebssystems in der 64-Bit-Variante

Im AROSWorld-Forum berichtet Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz unter dem Titellink seit gut zwei Jahren über seine AROS-bezogenen Projekte. In seinem jüngsten Beitrag berichtet er vom aktuellen Stand in den drei Bereichen Browser/Software/Hardware und gibt einen Ausblick hinsichtlich des Ziels, die 64-Bit-Variante des Betriebssystems voranzubringen.



An der Browser-Front gelte es, zeitgenössische Web-Dienste nutzen zu können - auch, um fehlende Software durch entsprechende Online-Varianten kompensieren zu können. Hier habe man mit der Beta-Version von Odyssey 3.0 nun einen Browser mit derselben Webkit-Engine wie Wayfarer 3.0 (dessen aktuelle Version allerdings 10.3 lautet). Mit jener könne man YouTube, Google Docs, Discord und viele weitere Web-Dienste nutzen, die vor einem Jahr noch nicht zur Verfügung standen. Damit habe er sein erstes Funktionalitätsziel erreicht.



Bezüglich der übrigen Software müssten fehlende Möglichkeiten entweder durch Neukompilieren oder Emulation ergänzt werden - wobei das Ziel nicht sei, jegliches 32-Bit-Programm lauffähig zu bekommen, aber mindestens eines aus jeder Kategorie abzudeckender Bereiche. Hier seien von Unterstützern bislang 26 Software-Pakete für 64 Bit angepasst worden.



In Sachen Hardware sei das Problem, dass 64-Bit-Systeme bislang nicht alle Komponenten unterstützten, die unter AROS/32-Bit nutzbar sind - beispielsweise NVidia-Grafikkarten. Dies müsse nachgeholt und idealerweise um neuere, auf dem Gebrauchtmarkt leichter erhältliche Hardware ergänzt werden. Mit AROS Portable, das Virtualisierungstechnologie nutzt, um AROS auf modernen PCs von einem USB-Stick aus zu nutzen, bestehe hier nun eine bedeutsame Übergangslösung bis zur nativen Lauffähigkeit auf solchen Systemen.



Langfristig gehe es dann darum, zwei Entwicklungslinien zu schaffen und pflegen: Für diejenigen, die AROS nativ nutzen möchten, müsse wie oben erläutert eine Auswahl der vorhandenen 32-Bit-Software angepasst und auf ausgewählten 64-Bit-Rechnerkonfigurationen lauffähig gemacht werden, um als Grundlage dafür zu dienen, 64-Bit-Distributionen zu ermöglichen, welche ihre bisherigen 32-Bit-Pendants aus Anwendersicht übertreffen.



Für Freunde des AxRuntime-Wegs soll ein linuxnativer Desktop geschaffen werden, von dem aus eine Auswahl an AROS-ABIv0-Programmen (32 Bit) als auch AROS-ABIv1-Programmen (64 Bit) sowie für AxRuntime neukompilierter Programme (64 Bit) genutzt werden können. Hier könnten dann bestehende Distributionen auf der Basis von Linux nachgebildet werden, ohne dass für den Anwender Funktionaltätseinbußen gegenüber der jeweiligen 32-Bit-Fassung hingenommen werden müssten. (snx)



[Meldung: 19. Jul. 2025, 08:18] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]