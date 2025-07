25.Jul.2025









Aussteller zur amiga40 bekannt gegeben

Zum am 18. und 19. Oktober 2025 in Mönchengladbach stattfindenden amiga40 wurde jetzt die Ausstellerliste mit klanghaften Namen veröffentlicht: 7A3/7thSign

AMIKIT

individual Computers

ACube

A-EON Technology (AAA)

Aged Code Studio

Alinea Computer

Amedia Computer (AAA)

Amiga User Group Switzerland

Amiga-Kit (AAA)

AmigaLabs

AmigaOS Dev Team

Amitopia Amidev Team

Andy Brenner / Amiga Germany Fanzine

APC&TCP (Amiga Future)

Apollo Team

Arananet

Badger PUnch Games

Blitter Studio

Boing Attitude

Commotron

ConsoleKabels

CS-LAB

David Pleasance

Enterlogic of Sweden

FACTOR 5

GoldenCode

Holger Weßling

HomeComputerMuseum

HunoPPC

Hyperion Entertainment

KAIKO

Kryoflux

LOOK BEHIND YOU

Media-X

Microzeit

MorphOS Team

MVT

Oliver Achten

Petro Tyschtschenko

Pink Parrot Games

Pistorm Team

Pixelglass

Raster Wizards

Relec

Retro8bitShop.com

RetroArts

RetroPassion

Return Magazin

Richard Löwenstein / Spieleschreiber

Sordan

Stephen Jones / IMICA, Ltd.

Theo Theoderich - Settle the World

Virtual Dimension

WolfSoft (nba)



[Meldung: 25. Jul. 2025, 21:16] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]