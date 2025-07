Retro-Computer-Treffen: Interface XLII nahe Kiel (16.8.2025)

Am Samstag, den 16. August 2025, laden der Vintage Computer Club (VCC), der Amiga-Club Schleswig-Holstein (ACSH) und der Computer-Club Klausdorf (CCK) zur mittlerweile 42. Auflage der Interface nach Schwentinental bei Kiel ein - einem beliebten Treffpunkt für Freunde klassischer Computer- und Konsolensysteme.



Die Veranstaltung findet wie gewohnt im Jugendhaus Klausdorf (Dorfstraße 101, 24222 Schwentinental, OT Klausdorf) statt. Ab 12 Uhr beginnt der Aufbau, offizieller Start ist um 14 Uhr.



Zwei großzügige Räume stehen zur Verfügung: Das Café im Erdgeschoss dient als Werkstatt für Reparaturen, Umbauten und Hardware-Basteleien, während das Dachgeschoss viel Platz für Austausch, Spielrunden und Präsentationen an mitgebrachten Systemen bietet.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eigene Steckdosenleisten und Netzwerkkabel mitzubringen. Wichtig: Wer einen Tischplatz benötigt, muss sich vorab per E-Mail anmelden - ohne Anmeldung ist das Aufstellen eigener Geräte nicht möglich. (nba)



