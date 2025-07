29.Jul.2025









Neues Puzzle-Spiel: Block Cannon veröffentlicht

Block Cannon heißt das neueste Puzzle-Spiel für den Commodore Amiga, das Entwickler TheoTheoderich soeben veröffentlicht hat (Video).



In Block Cannon geht es darum, durch geschickte Joystick-Steuerung immer drei oder mehr gleichfarbige Blöcke in einer Reihe zu platzieren, damit sie verschwinden und Punkte bringen. Die Geschwindigkeit steigt mit der Zeit, das Ziel ist ein möglichst hoher Punktestand, bevor die Blöcke den oberen Bildschirmrand erreichen.



Das Spiel funktioniert bereits ab 512 KB Chip RAM und Kickstart ab 1.2 und bietet einen "Competition-Modus" mit drei festgelegten Startmustern (A, B, C) - ideal für Wettbewerbe auf mehreren Amiga-Systemen unter identischen Bedingungen.



Block Cannon kann kostenlos als ADF für Emulatoren oder als LHA für reale Amiga-Systeme heruntergeladen werden. (nba)



[Meldung: 29. Jul. 2025, 15:12] [Kommentare: 0]

