07.Aug.2025

EntwicklerX (E-Mail)







Mini-Spiel: EntwicklerX veröffentlichen "Dodge These Balls"

Pressemitteilung: Wir, die EntwicklerX, haben eben unser erstes Spiel für klassische Amiga-Computer (ECS) veröffentlicht: Dodge These Balls. In diesem Mini-Spiel muss man mit einem roten Ball so lange wie möglich den grauen Bällen ausweichen. Diese werden von Zeit zu Zeit immer mehr, sodass das Spiel schwerer wird und unweigerlich in einer Kollision enden muss. Je länger man durchhält, desto mehr Punkte bekommt man.



Das Mini-Spiel ist als Spaß für zwischendurch und zum Vergleich von Highscores zwischen den Spielen gedacht. Eine lokale Highscore-Liste hilft dabei, die Punkte zu vergleichen.



Warum dieses Spiel?



Dodge These Balls ist für euch Amiga-User ein kleines Mini-Spiel, das hoffentlich etwas Spaß macht. Für uns ebnet es die Grundlagen für die Entwicklung auf klassischen Amigas. Auf der technischen Seite wurde eine erste Version der Spiele-Engine genutzt, die Funktionen wie Blitter Objects, Kollision, Sound, Laden und Speichern von lokalen Highscores und Anzeigen und Bewegen von Grafikobjekten realisiert.



Auf der grafischen Seite musste erst einmal gelernt werden, wie man Pixel-Grafiken erstellt und mit der nötigen Palette speichert, um sie im Spiel zu nutzen. Ziel war das Amiga ECS-Chipset mit der im Vergleich zu AGA eingeschränkten Palette. Alle Grafiken wurden in Deluxe Paint 4 erstellt, was zusätzlich eine Herausforderung war, aber einfach mehr Spaß machte.



Da wir aus technischer und grafischer Sicht auf den klassischen Amigas quasi von Null beginnen mussten, ist das Dodge These Balls für den Amiga-Nutzer vielleicht ein kleines Mini-Spiel, für die EntwicklerX ein großer Schritt und ebnet uns den Weg in weitere Entwicklungen für den Amiga.



Darüberhinaus haben wir Patreon-Seite gestartet, um frühe Informationen zur Spieleentwicklung zu teilen, mit einem Fokus auf Spiele für AmigaOS4 und klassische Amigas. Die Entwicklung für die originalen Amiga-Compputer wird schrittweise von kostenlosen Mini-Spielen zu größeren kommerziellen Produkten erfolgen. Die kleinen Spiele dienen als Grundlage für größere Projekte und integrieren neue Funktionen, die in die umfangreicheren Spiele einfließen. Jede Unterstützung ermöglicht es, mehr Zeit in die Projekte zu investieren und sie voranzutreiben. (dr)



[Meldung: 07. Aug. 2025, 06:21] [Kommentare: 1 - 07. Aug. 2025, 13:32]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

