amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
08.Aug.2025



 Veranstaltung: Amiga-Demos auf der Assembly 2025
Seit 1992 wird die Demoparty Assembly in Helsinki veranstaltet, vergangenes Wochenende fand die diesjährige Ausgabe statt. In der Kategorie "Oldskool Demo" platzierten sich auch zwei Amiga-Produktionen:
  • 8. Platz: "Sigil of Valhalla" von Depth und Zymosis (Video)
  • 9. Platz: "RIP Bill Atkinson" von Hackers Media Industries (Video)
(dr)

[Meldung: 08. Aug. 2025, 06:27] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.