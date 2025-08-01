|ENGLISH VERSION
|08.Aug.2025
EntwicklerX (ANF)
| AmigaOS 4: Starfall Defenders veröffentlicht
Pressemitteilung: EntwicklerX (Patreon-Link) haben mit "Starfall Defenders" (Trailer) ein Tower-Defense-Spiel für AmigaOS 4 veröffentlicht.
Starfall Defenders ist ein klassisches Tower-Defense-Spiel. Es bietet ein In-Game-Shop-System, in dem Spieler bessere Türme kaufen, bestehende aufrüsten und spezielle Gegenstände wie Atombomben, Splash-Bomben und Luftversorgung erwerben können. Spieler verdienen Münzen für den Shop, indem sie Boss-Gegner besiegen, möglichst wenige Gegner passieren lassen und neue Karten freischalten.
Im Vergleich zu vorherigen Spielen wie "M.A.C.E. Tower Defense" oder "Swamp Defense 2" gibt es eine komplett modernisierte Grafik mit Rauch- und Lichteffekten. Das Spiel bietet 70 neu gestaltete, herausfordernde Level für stundenlangen Spielspaß.
Systemvoraussetzungen: Es wird ein AmigaOS4.1 kompatibler Computer mit einer Warp3D Nova fähigen Grafikkarte benötigt.
Das Spiel ist ab sofort bei Alinea Computer, im AmiStore und bei itch.io für rund 20 Euro zu erwerben. (dr)
[Meldung: 08. Aug. 2025, 22:54] [Kommentare: 0]
