|10.Aug.2025
Amigasystem (ANF)
| AROS-Distribution: AROS One 1.1 64 Bit mit jüngstem ABI-v11-Update
Nachdem Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz im Rahmen seiner Arbeit an der 64-Bit-Variante von AROS vorgestern die Version AROS ABIv11 20250418-1-U1 veröffentlicht hat, ist diese auch bereits in der neuen Version 1.1 der AROS-One-Distribution enthalten. (snx)
[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
