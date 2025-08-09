amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
10.Aug.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 09.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.08.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
AmiArcadia_34.72.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
XORSearch-1.11.4.lha      Files/Search              Search for a XOR encode...
ByteGuard_1.1.0.lha       Games/Platform            Port of ByteGuard (C++-...
chocolate-doom_3.1.0.lha  Games/Shoot3D             Port of Chocolate-Doom ...
Julius_1.8.0.lha          Games/Strategy            An open source re-imple...
Ballion_1.0.lha           Games/Think               Port of Ballion game (C...
AmigaGPT_2.8.1.lha        Misc                      App for chatting to Cha...
(snx)

[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.