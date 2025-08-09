|10.Aug.2025
| OS4Depot-Uploads bis 09.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.08.2025 dem OS4Depot hinzugefügt:
libsdl2_mixer.lha dev/lib 5Mb 4.1 Mixer library for Simple DirectM...
libsdl2_gfx.lha dev/lib 3Mb 4.1 Drawing and graphical effects ex...
libsdl2_image.lha dev/lib 3Mb 4.1 SDL2 image file loading library
libsdl2_ttf.lha dev/lib 4Mb 4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL2
libsdl2_net.lha dev/lib 164kb 4.1 SDL2_net portable network library
arabic_console_device... dri/inp 3Mb 4.1 An arabic console device, line&a...
amiarcadia.lha emu/gam 11Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
mame2016_core.lha emu/gam 387Mb 4.0 Mame 2016 (Mame 0.174) Cores for...
retroarchcores_instal... emu/gam 492Mb 4.1 Cores for soon to be released Re...
retroarchcores_instal... emu/gam 275Mb 4.0 Cores for soon to be released Re...
sdl2.lha lib/mis 7Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 2
sdl3.lha lib/mis 10Mb 4.1 Simple DirectMedia Layer 3
amigagpt.lha net/cha 2Mb 4.1 App for chatting to ChatGPT
reportplus.lha uti/mis 923kb 4.0 Multipurpose utility
favcalc.lha uti/sci 35Mb 4.1 Your favorite calculation utensil
zdr.lha uti/wor 320kb 4.1 Zooming Done Right
[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:41] [Kommentare: 0]
