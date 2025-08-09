amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

10.Aug.2025



 Aminet-Uploads bis 09.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 09.08.2025 dem Aminet hinzugefügt:
HDTBoxPtch4717.lha             disk/misc   12K  OS3 HDToolBox 47.17 patch f... 
HDToolBoxPatch11.lha           disk/misc    4K  OS3 V1.1, HDToolBox patch f... 
dtb.adf                        game/actio 880K  OS3 Balls, Balls, Balls... ...L)             
Hundra.lha                     game/jump  919K  OS3 Hundra                                   
HundraWHD.lha                  game/jump  928K  OS3 HundraWHD                                
1il-bmp2bin.lha                gfx/conv     2K  OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... 
RetroArchCores_Inst_3x.lha     misc/emu   167M  OS3 Cores for RetroArch 68k...          
Second_Shot-Fl1N.zip           mods/xm    1.4M  GEN Second Shot 16bit versi...                
ham6_animations.lha            pix/anim   178M  GEN 3D animations 320x256 (ECS)              
AmigaGPT.lha                   util/misc  2.3M  VAR App for chatting to Cha...              
ReportPlus-OS4.lha             util/misc  923K  OS4 Multipurpose utility                     
ReportPlus.lha                 util/misc  744K  OS3 Multipurpose utility
[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:41]
.
.