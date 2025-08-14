|ENGLISH VERSION
|15.Aug.2025
| QR-Code-Generator: CreateQR
RedeemerQR ist ein sehr einfaches Tool zum Erzeugen von QR-Codes. Marcus 'ALB42' Sackrow hat den Quellcode von Delphi an Free Pascal angepasst und eine Version für den Amiga erstellt. Im Gegensatz zum Original wird allerdings kein Bild gespeichert, sondern auf der Shell ausgegeben. (dr)
[Meldung: 15. Aug. 2025, 06:11] [Kommentare: 2 - 15. Aug. 2025, 10:17]
