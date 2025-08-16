|ENGLISH VERSION
| Aminet-Uploads bis 16.08.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.08.2025 dem Aminet hinzugefügt:
OpenURL-7.19.1.lha comm/www 4K OS3 OpenURL - Get that URL! North.lha dev/blitz 351K OS3 A game template for Ami... DiskFlush.lha disk/misc 14K OS3 Flush all filesystem bu... kcshdproxy.lha disk/misc 17K OS3 Mount a KCS PowerPC boa... rkrm-dos.pdf docs/misc 1.6M GEN RKRM AmigaDOS openpci68k.lha driver/oth 178K OS3 PCI driver for all brid... Janggi_AROS.lha game/board 3.4M ARO Korean chess program UC... Janggi_MorphOS.lha game/board 3.4M MOS Korean chess program UC... Janggi_OS4.lha game/board 3.7M OS4 Korean chess program UC... MCE-OS4.lha game/edit 5.8M OS4 Multi-game Character Ed... MCE.lha game/edit 5.1M OS3 Multi-game Character Ed... Team17TributePart2.lha game/think 633K OS3 Puzzle think game 1il-bmp2bin.lha gfx/conv 3K OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... PolarPaint_68k.lha gfx/edit 2.0M OS3 Paint program made with... PolarPaint_AROS.lha gfx/edit 2.3M ARO Paint program made with... PolarPaint_manual.pdf gfx/edit 575K GEN Manual for PolarPaint PolarPaint_MOS.lha gfx/edit 2.2M MOS Paint program made with... PolarPaint_OS4.lha gfx/edit 2.6M OS4 Paint program made with... PolarPaint_small_68k.lha gfx/edit 1.9M OS3 Paint program made with... PolarPaint_small_AROS.lha gfx/edit 2.1M ARO Paint program made with... PolarPaint_small_MOS.lha gfx/edit 2.0M MOS Paint program made with... PolarPaint_small_OS4.lha gfx/edit 2.4M OS4 Paint program made with... PolarPaint_small_WOS.lha gfx/edit 2.2M WUP Paint program made with... PolarPaint_WOS.lha gfx/edit 2.4M WUP Paint program made with... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 10M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 10M MOS Signetics-based machine... Mame106MiniMix1.6.lha misc/emu 7.7M OS3 MAME 0.106 MiniMix R1.6 AmiModRadio.lha mus/play 3.9M OS3 Play modules from Inter... ham8_animations.lha pix/anim 337M GEN 3D animations 320x256 (... NAFCYI1993S2-B00.zip text/bfont 2.6M GEN NAFCYI Summer 1993 (BMP... NAFCYI1993S2-00.zip text/pfont 2.7M GEN NAFCYI Summer 1993 (PS ... AmiSSL-v5-OS3.lha util/libs 4.0M OS3 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-OS4.lha util/libs 3.6M OS4 OpenSSL as an Amiga sha... AmiSSL-v5-SDK.lha util/libs 2.5M VAR OpenSSL as an Amiga sha... AmigaGPT.lha util/misc 2.3M VAR App for chatting to Cha... CreateQR.lha util/misc 132K VAR Create QR Codes VATestprogram.zip util/misc 9.1M OS3 Versatile Amiga Testpro...(snx)
[Meldung: 17. Aug. 2025, 08:17] [Kommentare: 0]
