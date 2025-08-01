|ENGLISH VERSION
|
|18.Aug.2025
| Jump'n Run: Box Edition von Abbey(s) of the Dead
Nachdem der Entwickler 'UltraNarwhal' vor rund 1,5 Jahren seinen erweiterten Port von "Abbey(s) of the Dead" als Download veröffentlichte (amiga-news.de berichtete), gibt es nun für Sammler und Spieler auch die Box Edition für rund 34 Euro. (dr)
[Meldung: 18. Aug. 2025, 17:26] [Kommentare: 0]
|
