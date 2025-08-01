|ENGLISH VERSION
|
|19.Aug.2025
| AmigaOS 4: SDK-Addon 1.5
Für das offizielle AmigaOS-4-Entwicklerpaket hat George 'walkero' Sokianos unter dem Titellink eine Ergänzung veröffentlicht, die dem SDK neuere Versionen des GCC-Compilers (11.5.0) und der clib4 (V2.0.0) für AmigaOS 4 hinzufügt. (nba)
[Meldung: 19. Aug. 2025, 10:27] [Kommentare: 0]
|
